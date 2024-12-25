В новогоднюю ночь проезд в московском общественном транспорте станет бесплатным

Помимо этого, с 30 декабря по 8 января парковка на улицах столицы также будет бесплатной.

В новогоднюю ночь проезд в московском общественном транспорте станет бесплатным. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

С 20:00 31 декабря до 6:00 1 января проезд на метро, МЦК и в наземном городском транспорте в Москве будет бесплатным.

Помимо этого, с 30 декабря по 8 января парковка на улицах столицы также будет бесплатной.

На Рождество метро и МЦК в городе будут работать до 2.00, МЦД — до 3.00.