В ночь на четверг в Рязани массово отключат холодную воду

Под отключения попали 8 улиц.

В ночь на четверг в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

С 21:00 25 декабря до 06:00 26 декабря ресурса не будет по адресам: