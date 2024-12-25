В Кремле отреагировали на передачу Украине 1 млрд долларов от активов России

По словам Пескова, подобные незаконные действия, в том числе и перечисление этого миллиарда, могут стать поводом для судебного преследования.

В Кремле отреагировали на передачу Украине 1 млрд долларов от активов России. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По его словам, эти деньги сворованы. Подобные незаконные действия, в том числе и перечисление этого миллиарда, могут стать поводом для судебного преследования.

Ранее стало известно, что 24 декабря Киев получил первые денежные средства за счет замороженных российских активов.