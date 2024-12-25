В Госдуме рассмотрят проект о «периоде охлаждения» во время выдачи кредита

В среду, 25 декабря, Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, которым при выдаче кредита предлагается установить «период охлаждения», позволяющий оградить граждан от мошенников.

В Госдуме рассмотрят проект о «периоде охлаждения» во время выдачи кредита. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В среду, 25 декабря, Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект, которым при выдаче кредита предлагается установить «период охлаждения», позволяющий оградить граждан от мошенников.

Предполагается, что «период охлаждения», когда не будут осуществляться финансовые операции, составит 4 часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и 48 часов для больших сумм.

По словам Володина, это время люди смогут использовать «для более тщательного анализа необходимости кредита, дополнительной оценки своей платежеспособности, консультаций с родственниками и друзьями», а также они смогут обратиться в полицию, если появятся подозрения на действия мошенников.