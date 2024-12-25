В Госдуме предложили ввести льготный проезд в поездах для студентов во время новогодних праздников

«Высокая стоимость билетов не позволяет студентам приехать домой на каникулы, а это приводит к ослаблению новогодних традиций в российских семьях», — заявил депутат.

В Госдуме предложили ввести льготный проезд в поездах для студентов во время новогодних праздников. С таким предложением выступил Сергей Миронов.

Депутат предложил установить для студентов очной формы обучения 50-процентную скидку на проезд в плацкартных и купейных вагонах в поездах дальнего следования, а в электричках — полностью освободить от оплаты проезда в период с 25 декабря по 10 января.

«Высокая стоимость билетов не позволяет студентам приехать домой на каникулы, а это приводит к ослаблению новогодних традиций в российских семьях», — заявил депутат.