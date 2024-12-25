В Госдуме предложили создать аналог «Пушкинской карты» для детей

В документе отмечается, что посещение культурных мероприятий расширяет кругозор детей, но купить билеты для некоторых семей сейчас затруднительно.

В Госдуме предложили создать аналог «Пушкинской карты» для детей в возрасте от 6 до 13 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Нину Останину.

Она направила обращение в адрес премьер-министра Михаила Мишустина.

В документе отмечается, что посещение культурных мероприятий расширяет кругозор детей, но купить билеты для некоторых семей сейчас затруднительно.