В центре Рязани поймали пьяного водителя на «Ладе»

Мужчину отстранили от управления транспортным средством.

В центре Рязани поймали пьяного водителя на «Ладе». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Наряд ППС на перекрестке улиц Свобода и Затинная заметил «Ладу Гранта», которая привлекла внимание неуверенной манерой движения.

Полицейские остановили автомобиль и увидели у водителя — 39-летнего рязанца явные признаки опьянения.

На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции, которые отстранили мужчину управления транспортным средством и составили на него протокол об административном правонарушении.