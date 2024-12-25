В центре Рязани поймали пьяного водителя на «Ладе»
Мужчину отстранили от управления транспортным средством.
В центре Рязани поймали пьяного водителя на «Ладе». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Наряд ППС на перекрестке улиц Свобода и Затинная заметил «Ладу Гранта», которая привлекла внимание неуверенной манерой движения.
Полицейские остановили автомобиль и увидели у водителя — 39-летнего рязанца явные признаки опьянения.
На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции, которые отстранили мужчину управления транспортным средством и составили на него протокол об административном правонарушении.