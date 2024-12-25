Стало известно, насколько подорожает ТО автомобилей в 2025 году

Стоимость увеличится на 25-30%.

Стало известно, насколько подорожает ТО автомобилей в 2025 году. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов федеральной сети автосервисов Caready.

«В следующем году мы прогнозируем увеличение стоимости обслуживания а/м на 25-30% к текущим расценкам. Повышение будет связано с ростом себестоимости запчастей, изменением в налоговом законодательстве, сохранением уровня ключевой ставки или ее повышением, вероятным внедрением системы «Честный знак», — сообщил директор сети Михаил Маковей.

Отмечается, что повышение закупочных цен на запчасти и расходные материалы связано с курсом валют и усложнением логистики. Также на увеличение стоимости ТО влияет повышение дефицита механиков и мастеров-приемщиков, у которых заработная плата увеличилась более чем на треть, в свою очередь на столько же повысилась стоимость услуг.