Стали известны подробности наезда автобуса на курьера в Рязани

Виновников аварии стал 25-летний курьер.

Стали известны подробности наезда автобуса на курьера в Рязани. Их публикует пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 24 декабря, примерно в 17.30, напротив дома № 13 на улице Есенин. 25-летний рязанец, управляя электровелосипедом, столкнулся с автобусом «ЛИАЗ» под управлением 60-летнего рязанца.

Велосипедист получил травмы и обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее появилось видео с места.