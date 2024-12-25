Стали известны подробности наезда автобуса на курьера в Рязани
Виновников аварии стал 25-летний курьер.
Стали известны подробности наезда автобуса на курьера в Рязани. Их публикует пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла 24 декабря, примерно в 17.30, напротив дома № 13 на улице Есенин. 25-летний рязанец, управляя электровелосипедом, столкнулся с автобусом «ЛИАЗ» под управлением 60-летнего рязанца.
Велосипедист получил травмы и обращался за медицинской помощью.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появилось видео с места.