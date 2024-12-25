Скончалась старший научный сотрудник Рязанского художественного музея Мария Киселева

Трагедия произошла 25 декабря. Причина смерти не сообщается.

Скончалась старший научный сотрудник Рязанского художественного музея Мария Киселева. Об этом сообщает издание 7info .

Трагедия произошла 25 декабря. Причина смерти не сообщается.

«Вместе с ней мы записали более ста выпусков рубрики „День шедевра“. С особой радостью Мария делилась с нашими зрителями историями картин и экспонатов музея. Ее рассказы были интересны, а экскурсии — увлекательны. Она умела влюблять в искусство и создавать вокруг себя удивительную атмосферу творчества, добра и любви», — заключили в некрологе.