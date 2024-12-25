Рязанский суд признал банкротом ООО «Дягилево»

Согласно данным из открытых источников, ООО «Дягилево» занимается переработкой и консервированием мяса. Суд установил, что организация не может погасить долг. ООО «Дягилево» признали банкротом.

Банк ВТБ подал иск и потребовал признать банкротом ООО «Дягилево» из-за непогашенной задолженности. Об этом в среду, 25 декабря, сообщила пресс-служба Арбитражного суда Рязанской области на своей странице во «ВКонтакте».

В отношении ООО «Дягилево» вводили процедуру банкротства — наблюдение. Временный управляющий должника вел реестр требований кредиторов ООО «Дягилево». Туда были включены требования на сумму 12 миллионов 693 тысячи 730 рублей.

Суд установил, что организация не может погасить долг. ООО «Дягилево» признали банкротом и ввели в отношении него конкурсное производство.

Решение не вступило в законную силу.

Согласно данным из открытых источников, ООО «Дягилево» занимается переработкой и консервированием мяса.