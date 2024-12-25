Рязанский подросток сел за руль и попал в ДТП, теперь он прикован к постели

Подростку требуется реабилитация.

Уполномоченная по правам ребенка Анжелика Евдокимова рассказала о прикованном к постели после ДТП подростке. Об этом она сообщила на итоговой пресс-конференции ГАИ.

Евдокимова поделилась, что недавно в ОДКБ она посещала подростка, пострадавшего в аварии. По ее словам, 15-летний мальчик после ДТП прикован к постели, а врачи приложили «титанические усилия», сохранив жизнь ребенку. Подростку потребуется дальнейшая реабилитация.

«И вот он у меня спрашивает, будет ли он ходить. Это страшно. У него был единственный вопрос: „А я буду ходить?“. В 15 лет оказаться прикованным к постели, когда он с трудом может говорить… но сознание у него есть, он понимает, что в такой ситуации оказался и по своей вине тоже. Это все последствия аварий и вождения детей», — рассказала детский омбудсмен.

Она призвала родителей прятать ключи от машины, не позволять своим детям водить автомобиль, не покупать мотоциклы и квадроциклы.

«Это в силах родителя. Поговорить, донести, что у такого вождения есть последствия», — отметила уполномоченная.

Кроме того, Евдокимова посоветовала носить светоотражающую одежду.

Напомним, начальник управления ГАИ Сергей Романов рассказал, что в авариях в Рязанской области за год скончались 12 детей. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Трое из погибших умерли в авариях, где водителем был несовершеннолетний. Всего в 2024 году в регионе, было 95 аварий с участием ребенка-водителя.