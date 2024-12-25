Рязанский медцентр «Мегаклиника» подвел итоги года

Рязанский медцентр «Мегаклиника» подвел итоги года. Пост появился в официальном сообществе клиники .

Отмечается, что 2024 стал продуктивным для медицинского центра «Мегаклиника».

В центре открыли новые направления, усовершенствовали работу отделений, обновили дневной стационар, разработали новые варианты записи к врачам. А также обновили медицинское оборудование и запустили современную операционную.

«В этом году наша команда пополнилась высокопрофессиональными и энергичными специалистами. Впереди Новый год, новые планы и идеи, которые направлены на повышение качества работы и во благо и здоровья наших пациентов», — отметили в сообщении.

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