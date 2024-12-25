«Рязаньгоргаз» газифицировал 3,5 тысячи новых потребителей

Специалисты «Рязаньгоргаз» в течение 2024 года газифицировали одиннадцать новых многоквартирных жилых домов в Рязани.

Ввод в эксплуатацию объектов газораспределения и газоснабжения позволил обеспечить природным газом 3368 квартир.

Сотрудники разработали проектно-сметную документацию, выполнили строительно-монтажные работы и первичные пуски газа в домах на улицах Островского, Зубковой, Полина, Земнухова, Чкалова, Льговской, Михайловском и Московском шоссе, Мервинском и Окском проездах, Бульваре оптимистов.

Для газоснабжения жилых комплексов построили газопроводы общей протяженностью 20,4 км, смонтировали 27 пунктов редуцирования газа.

Большинство газифицированных новостроек оборудованы индивидуальными системами поквартирного отопления, для трех домов построены модульные котельные для отопления и горячего водоснабжения.

Кроме того, «Рязаньгоргаз» продолжает догазификацию индивидуальных домовладений в областном центре: бесплатно для заявителей газопроводы построены до границ 330 земельных участков, в 132 дома подан газ. Всего от жителей города принято 515 заявок на догазификацию, 474 из них переведены в договоры.

«В Рязани большинство новых домов сдается с индивидуальным поквартирным отоплением. Для новоселов это не только удобство и экономичность, но и ответственность. Собственники должны помнить, что обязаны обеспечивать ежегодное техническое обслуживание газового оборудования и соблюдать правила его безопасной эксплуатации», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.