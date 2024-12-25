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Россияне назвали самые важные события 2024 года
Главным из них стало тестирование лекарства от рака.

Россияне назвали самые важные события 2024 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование телеканала «Наука».

По данным аналитиков, граждане признали успешное тестирование лекарства от рака самым значимым научным событием 2024 года. Также, информация о полной эффективности препарата Lenacapavir для профилактики и лечения ВИЧ получила оценку 4,7 из 5 возможных.

На второй и третьей строчках расположились новости о развитии квантовых компьютеров и искусственного интеллекта.