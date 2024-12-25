Российские военные освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР

ВС России утром нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК, все цели поражены.

Российские военные освободили населенный пункт Новый Труд в ДНР. Об этом в среду, 25 декабря, сообщило Минобороны.

ВС России утром нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу ВПК, все цели поражены.

Потери украинских войск за сутки составили до 1495 человек.