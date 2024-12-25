Пенсионерка из Рязани запустила фейерверк в отделении банка в Туле

В результате инцидента сотрудники и клиенты банка не пострадали. Пенсионерка задержана.

Пенсионерка из Рязани запустила фейерверк в отделении банка в Туле. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

Инцидент произошел в Кимовске. 68-летняя жительница Рязанской области запустила фейерверк в помещении одного из офисов банка. Женщина рассказала полицейским, что получила задание в одном из популярных мессенджеров от третьих лиц. Мошенники уговорили женщину принять участие в «спецоперации» по задержанию «нечистых» на руку работников финансового учреждения, сообщив, что именно из-за них она лишилась денежных средств.

В результате инцидента сотрудники и клиенты банка не пострадали. Пенсионерка задержана.