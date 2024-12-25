Новак: Россия готова продолжать поставлять газ в Европу разными маршрутами

Отмечается, что судьба транзита через Украину зависит от договоренностей ЕС и Киева.

Россия готова продолжать поставлять газ в Европу разными маршрутами, не только через Украину. Об этом пишет Telegram-канал «Вести» со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

«На сегодняшний день вопрос не решен, хотя европейцы и европейские страны заинтересованы в этом. Но это зависит в первую очередь от договоренности Евросоюза и Киева о возможности таких поставок. Мы, в свою очередь, всегда заявляли о том, что мы готовы продолжать поставлять газ не только по существующей ветке, есть ряд и других маршрутов», — сказал политик.