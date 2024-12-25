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31-летний мужчина напал на рязанку со складным ножом
Отмечается, что жительница Пронска обратилась в полицию.

31-летний мужчина напал на рязанку со складным ножом. Об этом пишет ИД «Пресса».

Отмечается, что жительница Пронска обратилась в полицию.

«Видела этого парня раньше, он уже несколько дней гостит у нашей соседки с первого этажа, но мне он казался тихим, вежливым», — рассказала заявительница.

Мужчину отыскали. По его версии, он просто хотел порезать колбасу.

На подозреваемого возбудили уголовное дело за угрозу убийством.