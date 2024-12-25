31-летний мужчина напал на рязанку со складным ножом
Отмечается, что жительница Пронска обратилась в полицию.
31-летний мужчина напал на рязанку со складным ножом. Об этом пишет ИД «Пресса».
Отмечается, что жительница Пронска обратилась в полицию.
«Видела этого парня раньше, он уже несколько дней гостит у нашей соседки с первого этажа, но мне он казался тихим, вежливым», — рассказала заявительница.
Мужчину отыскали. По его версии, он просто хотел порезать колбасу.
На подозреваемого возбудили уголовное дело за угрозу убийством.