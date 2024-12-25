Названы популярные у рязанцев направления для отдыха в Новый год

Среди наиболее популярных направлений — Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Карелия.

Названы популярные у рязанцев направления для отдыха в Новый год. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Согласно опросу, 6 из 10 рязанцев мечтают о путешествии на новогодние каникулы. Среди наиболее популярных направлений — Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Карелия.

Также некоторые выбрали для путешествий Калининград, Байкал и Крым, а по 2% опрошенных мечтают побывать на Алтае, в Казани, Краснодаре и городах Золотого кольца.