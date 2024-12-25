На Северной окружной в Рязани водитель фургона чуть не спровоцировал ДТП

На кадрах видно, что водитель фургона догнал легковушку и «подрезал» ее.

На Северной окружной в Рязани водитель фургона чуть не спровоцировал ДТП. Видео опубликовали в паблике «Подслушано у водителей Рязани» VK.

«Человек на фургоне почему-то обиделся, что его не пропустили там, где и не обязаны были пропускать. Решил отомстить и чуть не устроил ДТП», — отметил автор поста.

На кадрах видно, что водитель фургона догнал легковушку и «подрезал» ее.