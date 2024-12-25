На Рязанской ВДНХ открыли вторую детскую площадку
На детской площадке установили канатную дорожку, лазалки и горку-тоннель.
На Рязанской ВДНХ открыли вторую детскую площадку. Об этом в среду, 25 декабря, сообщили в Telegram-канале пространства.
На детской площадке установили канатную дорожку, лазалки и горку-тоннель.
Отмечается, что открытием площадки завершается благоустройство территории объекта в 2024 году.
Напомним, часть территории Рязанской ВДНХ открылась после реконструкции. Там появились две детские игровые и прогулочная зоны с малыми архитектурными формами, а также парк скульптур.
С 20 декабря на Рязанской ВДНХ начала работать новогодняя ярмарка. Она закроется 28 февраля.
Фото: Telegram-канал Рязанская ВДНХ