На борту разбившегося в Актау самолета находились 16 россиян

25 человек выжили при крушении, среди них один ребенок.

На борту разбившегося самолета находились 16 россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс Казахстана.

Также на борту самолета находились 37 азербайджанцев, 6 казахстанцев, 3 гражданина Киргизии.

25 человек выжили при крушении, среди них один ребенок. Пострадавших госпитализировали.

По данным Telegram-канала Shot, экипаж и пилоты самолета погибли.

Проводятся спасательные работы.

Напомним, самолет выполнял рейс из Баку в Грозный. Предварительно, причиной крушения стало столкновение со стаей птиц.