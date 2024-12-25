МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области
По данным синоптиков, в течение суток 25 декабря в Рязанской области местами сохранится туман с видимостью 200-500 метров, местами возможны гололедные явления.
МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Его опубликовали на официальном сайте регионального ведомства.
По данным синоптиков, в течение суток 25 декабря в Рязанской области местами сохранится туман с видимостью 200-500 метров, местами возможны гололедные явления.
На дорогах гололедица.