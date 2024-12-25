Крупные российские банки начали понижать ставки по вкладам
Это связано с решением Центробанка не повышать ключевую ставку.
Крупные российские банки начали понижать ставки по вкладам. Об этом пишет РИА Новости.
Мера связана с решением Центробанка не повышать ключевую ставку.
Отмечается, что Газпромбанк понизил максимальную ставку до 23% с 24%, МКБ — до 24% с 25%. В Альфа-банке снижение ставок по некоторым вкладам достигло двух процентных пунктов.
В то же время часть финансовых организаций не планирует в ближайшее время меня условия по вкладам.