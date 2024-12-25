Хоккеист «Рязань-ВДВ» подрался с соперником во время матча в Саратове

Стычка случилась между саратовцем Александром Кулагиным и рязанцем Александром Морозовым.

Хоккеист «Рязань-ВДВ» подрался с соперником во время матча в Саратове с местным «Кристаллом». Об этом пишет «Взгляд-инфо».

Стычка случилась между саратовцем Александром Кулагиным и рязанцем Александром Морозовым. Последний заступился за товарища по команде, когда его жестко положил на лед спортсмен «Кристалла».

Кулагин смог дать отпор, затем вмешались судьи. Участников драки отправили на штрафную скамейку и отстранили от игры на пять минут.