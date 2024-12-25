Госавтоинспекция предупредила рязанцев о сложных погодных условиях

Участников дорожного движения призвали к осторожности.

Госавтоинспекция предупредила рязанцев о сложных погодных условиях. Сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

Днем 25 декабря ожидается снег. Местами гололед, отложение мокрого снега и туман. На дорогах гололедица.

«Уважаемые участники дорожного движения! В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — говорится в сообщении.