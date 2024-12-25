Главврачу Рыбновской районной больницы внесли представление

Во время проверки прокуратура установила, что фельдшерско-акушерские пункты в поселках Перекальский, Пальновский, Пионерский и Больше-Жоковский не удовлетворяют минимальные потребности инвалидов.

Главврачу Рыбновской районной больницы внесли представление. Об этом в среду, 25 декабря, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Во время выездной проверки надзорный орган установил, что фельдшерско-акушерские пункты в поселках Перекальский, Пальновский, Пионерский и Больше-Жоковский не удовлетворяют минимальные потребности инвалидов.

Отмечается, что при входе в ФАП поселка Перекальский вдоль пандуса нет поручней. Вход в Пальновский и Больше-Жоковский ФАПы не оснащены кнопкой вызова персонала. Также в первом медучреждении на двери нет яркой контрастной маркировки.

При входе в Больше-Жоковский ФАП отсутствует вывеска с наименованием, адресом и режимом работы.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.