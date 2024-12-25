ФАС проверит влияние логистики на стоимость хлеба, сливочного масла и картофеля

Служба запросила у торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», и «Ашан» данные о порядке транспортировке, лицах, осуществляющих перевозку, а также об объемах перевозки и тарифах.

ФАС проверит влияние логистики на стоимость хлеба, сливочного масла и картофеля. Об этом в среду, 25 декабря, сообщили в Telegram-канале РБК.

В публикации сказано, что служба запросила у торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», и «Ашан» данные о порядке транспортировке, лицах, осуществляющих перевозку, а также об объемах перевозки и тарифах.

В случае, если ведомство найдет нарушения, примут соответствующие меры.