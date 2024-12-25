Двоих рязанцев осудили за сбыт наркотиков

Установлено, что в период с ноября 2023 года по июнь 2024 года обвиняемые от неизвестного получили наркотики общей массой более 400 граммов с целью его незаконного сбыта.

Двоих рязанцев осудили за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что в период с ноября 2023 года по июнь 2024 года обвиняемые от неизвестного получили наркотики общей массой более 400 граммов с целью его незаконного сбыта.

Однако их поймали сотрудники полиции.

За осуществление незаконного сбыта наркотиков один из подсудимых на криптовалютный электронный кошелек получил денежные средства в сумме более 1,4 млн рублей, которые путем финансовых операций ввел в легальный оборот.

Суд назначил 32-летнему мужчине наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 190 тысяч рублей, а 29-летнему мужчине — 7 лет тюрьмы и 100 тысяч штраф.