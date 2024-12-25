Центробанк разработает платформу по контролю за денежным переводами россиян

Такая мера позволит блокировать активность клиентов-дропов, которые предоставляют свои карты для обналичивания денег или совершения незаконных операций.

ЦБ разработает платформу по контролю за денежными переводами россиян совместно с Росфинмониторингом. Об этом РБК рассказал глава службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

По его словам, такая мера позволит блокировать активность клиентов-дропов, которые предоставляют свои карты для обналичивания денег или совершения незаконных операций. Например, деньги для наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.