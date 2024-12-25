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ЦБ отменил ограничение по полной стоимости потребительского кредита
Они не будут действовать с 1 января по 31 марта 2025 года. Речь идет обо всех потребительских кредитах.

В России отменили ограничение по полной стоимости потребительского кредита. Об этом в среду, 25 декабря, сообщили на сайте Банка России.

Как указано в публикации, совет директоров решил с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать полную стоимость кредита по всем потребительским кредитам для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов.

«Банк России вводит мораторий в случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на полную стоимость кредита. Стоимость фондирования финансовых организаций достаточно сильно выросла c третьего квартала 2024 года как из-за роста ключевой ставки, так и из-за конкуренции банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности», — сказано в сообщении.

Регулятор пояснил, что ограничение могло бы привести к сокращению доступности кредитов для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом полной стоимости кредита.

Справка:

Полная стоимость кредита — все затраты на обслуживание кредита. Она включает в себя проценты за пользование кредитом, комиссии и другие расходы. Например, комиссии за выпуск и обслуживание пластиковой карты, платежи в пользу третьих лиц (страховщиков, застройщиков, нотариусов).