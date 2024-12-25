Байден планирует ввести санкции против российской энергетики перед уходом

Это должно ослабить экспортные поступления и улучшить положение Украины в случае переговоров.

Джо Байден планирует ввести санкции против российской энергетики перед уходом. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на The Washington Post.

По данным четырех источников издания, уходящая американская администрация рассматривает возможность «нанесения завершающего удара» в финансовой войне против действующих властей РФ. Также это должно создать команде избранного президента Дональда Трампа больше рычагов влияния во время переговоров о прекращении войны в Украине.

Санкции будут направлены на «теневой флот», перевозящий российскую нефть, а также на российских экспортеров, которые до сих пор работали свободно.

Ранее энергетический сектор России был затронут санкциями лишь частично. Издание указывает, что от трети до половины доходов бюджета России поступает от продажи нефти и газа.