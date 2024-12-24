За неделю в Рязанской области зарегистрировали около семи тысяч случаев ОРВИ
Среди населения области зарегистрировано 6797 случаев заболевания ОРВИ. Этот показатель ниже предыдущей недели на 5,5%.
За неделю в Рязанской области зарегистрировали около семи тысяч случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
За прошедшую неделю, с 16 по 22 декабря, среди населения области зарегистрировано 6797 случаев заболевания ОРВИ. Этот показатель ниже предыдущей недели на 5,5%.
Отмечается, что в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы негриппозной этиологии.