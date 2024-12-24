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Выпускник рязанского училища ВДВ Головин возглавил главный штаб «Юнармии»
Головин — участник спецоперации, был командиром взвода разведывательной роты 382-го отдельного батальона 810-й бригады морской пехоты. Во время СВО потерял ногу. В октябре 2022 получил звание Героя России.

Выпускник рязанского училища ВДВ возглавил главный штаб «Юнармии». Об этом сообщает пресс-служба рязанского правительства.

Выпускник рязанского училища ВДВ, Герой России Владислав Головин стал начальником главного штаба «Юнармии» 24 декабря.

Ранее эту должность занимал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, но он сложил полномочия 20 ноября 2024 года.

Головин — участник спецоперации, был командиром взвода разведывательной роты 382-го отдельного батальона 810-й бригады морской пехоты. Во время СВО потерял ногу. В октябре 2022 получил звание Героя России.