Владимир Путин исполнил мечту 10-летней участницы «Елки желаний» из Шебекина

Девочка совершила тренировочный полет на авиатренажере Sukhoi Superjet 100. Она также впервые побывала в Москве.

Владимир Путин исполнил мечту 10-летней участницы «Елки желаний» из Шебекина. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 24 декабря, президент поговорил по телефону с Маргаритой из Белгородской области. Девочка совершила тренировочный полет на авиатренажере Sukhoi Superjet 100. Она также впервые побывала в Москве.

Помимо этого, для школьницы и ее родителей организовали вертолетную экскурсию по Подмосковью и поход в театр Станиславского на балет «Щелкунчик».