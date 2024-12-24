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В Санкт-Петербурге ранее судимый боец ЧВК «Вагнер» до смерти избил возлюбленную

В Санкт-Петербурге ранее судимый боец ЧВК «Вагнер» до смерти избил возлюбленную. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Ранее судимый 26-летний мужчина 13 раз ударил 32-летнюю пострадавшую в шею и оставил нож в ее теле.

Молодые люди были знакомы более двух лет и жили в Волгоградской области. Затем девушка переехала и мужчина последовал за ней. Родные погибшей рассказали, что пара не состояла в серьезных отношения, но военный часто ревновал.

Отмечается, что мужчина был судим за тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Он подписал контракт, ушел на СВО. После окончания службы бывший «вагноровец» работал охранником.

Преступника задержали, возбуждено уголовное дело.