В Рыбновском районе в результате аварии с «ГАЗелью» пострадал подросток

Ему оказали медицинскую помощь.

В Рыбновском районе в результате аварии с «ГАЗелью» пострадал подросток. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

ДТП случилось утром 23 декабря на 170-ом километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, 39-летний житель Рязанского района за рулем автомобиля ГАЗ-3309 столкнулся с ВАЗ-2112 под управлением 33-летнего рязанца.

В результате происшествия 14-летний пассажир легковушки получил травмы. Ему потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.