В Рыбновском районе в результате аварии с «ГАЗелью» пострадал подросток
Ему оказали медицинскую помощь.
В Рыбновском районе в результате аварии с «ГАЗелью» пострадал подросток. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
ДТП случилось утром 23 декабря на 170-ом километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, 39-летний житель Рязанского района за рулем автомобиля ГАЗ-3309 столкнулся с ВАЗ-2112 под управлением 33-летнего рязанца.
В результате происшествия 14-летний пассажир легковушки получил травмы. Ему потребовалась медицинская помощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.