В Рязанской области увеличат выплаты для иногородних работников ОПК

Кроме того, единовременную выплату на покупку имущества при переезде повысят с 75 до 100 тысяч рублей.

В Рязанской области увеличат выплаты для работников, которые переезжают работать на предприятия оборонно-промышленного комплекса или у инвесторов. Соответствующие изменения приняли на заседании правительства во вторник, 24 декабря.

Министр труда и социальной защиты населения Денис Тараканов рассказал, что корректировки в законе предполагают не только выплаты на первоначальный взнос, но и затраты на погашение уже существующей ипотеки. Кроме того, единовременную выплату на покупку имущества при переезде повысят с 75 до 100 тысяч рублей.

Средства выделят из областного бюджета.

Напомним, данную выплату в регине ввели с 1 января 2024 года.