В Рязанской области 44-летний мужчина порезал знакомого

Суд назначил рязанцу наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В Рязанской области мужчина порезал знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что подсудимый в состоянии опьянения на фоне конфликта нанес приятелю удар ножом в область брюшной полости, причинив тяжкий вред его здоровью.

Мужчину госпитализировали.

Суд назначил рязанцу наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.