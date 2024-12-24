В Рязанской области 44-летний мужчина порезал знакомого
Суд назначил рязанцу наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В Рязанской области мужчина порезал знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
Установлено, что подсудимый в состоянии опьянения на фоне конфликта нанес приятелю удар ножом в область брюшной полости, причинив тяжкий вред его здоровью.
Мужчину госпитализировали.
Суд назначил рязанцу наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.