В Рязани щенок провалился в траншею и просидел в ней три дня. Об этом сообщили в группе
В понедельник, 23 декабря, в спасательный отряд позвонила женщина и рассказала, что на территории Завода железобетонных изделий щенок провалился в вырытую траншею. Животное не могло выбраться самостоятельно. Женщина нашла щенка с помощью другой собаки — она долго ходила около ямы и скулила.
Как указано в посте, животное просидело в траншее около трех дней. Спасатели отряда после обращения женщины с помощью специального снаряжения и веревок достали щенка.
Отмечается, что у него нет дома.
«Надеемся на то, что кто-то увидит в нем будущего питомца и откликнется забрать нового друга домой!» — написали в посте.
Фото: МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева во «ВКонтакте»