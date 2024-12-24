В Рязани щенок провалился в траншею и просидел в ней три дня

В понедельник, 23 декабря, в отряд позвонила женщина и сообщила, что на территории Завода железобетонных изделий щенок провалился в траншею. Животное не смогло выбраться самостоятельно. Найти щенка нашла с помощью другой собаки — она долго ходила около ямы и скулила.