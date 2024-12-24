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В Рязани щенок провалился в траншею и просидел в ней три дня
В понедельник, 23 декабря, в отряд позвонила женщина и сообщила, что на территории Завода железобетонных изделий щенок провалился в траншею. Животное не смогло выбраться самостоятельно. Найти щенка нашла с помощью другой собаки — она долго ходила около ямы и скулила.

В Рязани щенок провалился в траншею и просидел в ней три дня. Об этом сообщили в группе МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева во «ВКонтакте».

В понедельник, 23 декабря, в спасательный отряд позвонила женщина и рассказала, что на территории Завода железобетонных изделий щенок провалился в вырытую траншею. Животное не могло выбраться самостоятельно. Женщина нашла щенка с помощью другой собаки — она долго ходила около ямы и скулила.

Как указано в посте, животное просидело в траншее около трех дней. Спасатели отряда после обращения женщины с помощью специального снаряжения и веревок достали щенка.

Отмечается, что у него нет дома.

«Надеемся на то, что кто-то увидит в нем будущего питомца и откликнется забрать нового друга домой!» — написали в посте.

Фото: МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева во «ВКонтакте»