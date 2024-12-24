В Рязани поймали наркозакладчика

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани поймали наркозакладчика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Наряд ППС на улице Юбилейной обратил внимание на молодого человека, поведение которого показалось им подозрительным.

Гражданин с рюкзаком осматривал местность, а при виде полицейских сменил направление движения.

Патрульные остановили его. 22-летний житель Сасова признался, что хранит при себе наркотики.

При личном досмотре оперативники нашли у задержанного три упаковки, внутри которых находились 60 полиэтиленовых пакетиков с порошкообразным веществом, и упаковочные материалы.

Согласно результату исследования, изъятое вещество является производным N-метилэфедрона массой 59 граммов.

На улице Великанова полицейские изъяли сделанную злоумышленником закладку.

Возбуждено уголовное дело.