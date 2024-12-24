В Рязани почистили пандус около женской консультации № 3, где упала беременная

Работники консультации заявили, что «они лишь занимают помещения, а само здание и прилегающая территория принадлежат ГКБ № 11».

В Рязани почистили пандус около женской консультации № 3, где упала беременная. Об этом пишет «Вид сбоку».

16 декабря в редакцию РЗН. Инфо обратилась пострадавшая и рассказала, что после инцидента у нее появилась угроза выкидыша. 12 декабря девушка вышла с планового обследования из медучреждения на улице Новоселов. Поскользнувшись на неубранном ото льда и снега пандусе, она упала на спину.

По информации «Вид сбоку», 23 декабря пандус почти полностью почистили, однако на территории все еще скользко.

Работники консультации заявили порталу, что «они лишь занимают помещения, а само здание и прилегающая территория принадлежат ГКБ № 11».