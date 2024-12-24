В Рязани еще на шести улицах отключили холодную воду
Отмечается, что ресурса не будет до 17:00.
В Рязани еще на шести улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».
Отмечается, что ресурса не будет до 16:00 по адресам:
- ул. Семашко, 3 (ГБУ РО Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн), 54/2, 56;
- ул. Гагарина д. 59 к 1 (бассейн Радиоволна);
- ул. Пушкина 2а.
До 17:00:
- ул. 1-я Прудная 14/10, 16, 16а, 18 а (МБДОУ Детский сад № 105), 20б (МБДОУ Детский сад № 105), 21, 22, 24, 24а;
- ул. Соколовская 12/5 (МКУ Техобеспечение);
- ул. Связи д. 21,23,25 (организации).