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В Рязани еще на шести улицах отключили холодную воду
Отмечается, что ресурса не будет до 17:00.

В Рязани еще на шести улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет до 16:00 по адресам:

  • ул. Семашко, 3 (ГБУ РО Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн), 54/2, 56;
  • ул. Гагарина д. 59 к 1 (бассейн Радиоволна);
  • ул. Пушкина 2а.

До 17:00:

  • ул. 1-я Прудная 14/10, 16, 16а, 18 а (МБДОУ Детский сад № 105), 20б (МБДОУ Детский сад № 105), 21, 22, 24, 24а;
  • ул. Соколовская 12/5 (МКУ Техобеспечение);
  • ул. Связи д. 21,23,25 (организации).