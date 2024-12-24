В России вырос спрос на работников со знанием японского языка

В сравнении с прошлым годом интерес увеличился вдвое.

В России вырос спрос на работников со знанием японского языка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Авито Работы».

В сравнении с прошлым годом интерес увеличился вдвое.

Чаще интересуются преподавателями языка, однако иногда появляются вакансии с вахтой в Японию — в основном авторазборщиков и разнорабочих.

Востребованность других языков выросла меньше: на специалистов с китайским спрос вырос в 1,6 раза, с английским — на 39%, с немецким — на 37%, а с испанским — на 12%.