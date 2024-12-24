В России предложили запретить многоженство в уголовном порядке

«Целиком поддерживаю реакцию прокуратуры. Эта дорожка — очень опасная… которая ведет к экстремизму», — сказал глава СПЧ Фадеев.

В России предложили запретить многоженство в уголовном порядке. Об это РИА Новости рассказал глава СПЧ Фадеев.

Он считает, что многоженство в России необходимо запретить в уголовном порядке.

Напомним, совет улемов ДУМ России ранее принял фетву, допускающую многоженство. Генпрокуратура внесла представление об устранении нарушения закона в связи с этим. Фетва была отозвана.

«Целиком поддерживаю реакцию прокуратуры. Эта дорожка — очень опасная… которая ведет к экстремизму», — сказал Фадеев.