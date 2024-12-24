В России домофоны сделают частью системы оповещения населения

Экстренная информация с их помощью уже доводится до граждан в некоторых регионах.

В России домофоны сделают частью системы оповещения населения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу МЧС Александра Куренкова.

По его словам, экстренная информация с их помощью уже доводится до граждан в Курской, Белгородской, Брянской областях.

Руководитель ведомства добавил, что подключение домофонов к системам оповещения населения также протестировали в Липецкой и Владимирской областях, Санкт-Петербурге.