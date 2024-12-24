В Пронском районе местный житель вылепил из снега гармониста и хоровод

Снежные скульптуры появились в селе Октябрьское. Их создал местный житель Евгений Цунаев.

В Пронском районе местный житель вылепил из снега гармониста и хоровод. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Снежные скульптуры появились в селе Октябрьское. Их создал местный житель Евгений Цунаев.

«С нетерпением жду новых снегопадов. Дети просят вылепить символ Нового года, змею, им понравились и медведи: они в прошлом году охраняли вход на родник», — рассказал Цунаев.