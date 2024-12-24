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В ОКБ рассказали о состоянии рязанца, случайно отпилившего себе стопу
Врачи продолжали наблюдать за пациентом еще 10 дней.

В ОКБ рассказали о состоянии рязанца, случайно отпилившего себе стопу. Пост появился в официальной группе медучреждения «Вконтакте».

Напомним, происшествие случилось 14 декабря. 37-летний мужчина случайно отпилил себе часть ноги. Стопу пришили на место, операция длилась 5 часов. Врачи продолжали наблюдать за пациентом еще 10 дней.

«Следили за кровенаполнением, добавляли новые препараты к лечению, делали ежедневные перевязки, наши уважаемые сестрички выполняли ежедневный уход за самим пациентом и его „новой старой ногой“, подстригали ногти и с радостью отмечали их рост», — отметили в сообщении.

Врачи пояснили, что рост ногтей свидетельствует о том, что кровеносные сосуды наполняются кровью достаточно, а это значит, что нога прижилась.