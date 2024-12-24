В «Госуслугах» появился сервис для автомобилистов

В нем будут информировать об отзывных кампаниях автомобилей.

В «Госуслугах» появился сервис для автомобилистов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минцифры.

В нем будут информировать об отзывных кампаниях автомобилей. В случае обнаружения производственного дефекта, уведомление об этом автоматически придет в личный кабинет владельца машины.

Больше не нужно самостоятельно искать информацию, чтобы проверить, находится ли машина в отзыве.

Также уточняется, что в сообщении, которое придет в личный кабинет на «Госуслугах», будет написана причина отзыва.